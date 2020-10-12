تعرف على تضحيات أبطال القوات المسلحة فى مدينة الإسماعيلية الباسلة خلال حرب أكتوبر

قال بيومى جاب الله ، أحد أبطال نصر أكتوبر ، إنه فقد ذراعه وعينه فى معركة الكرامة خلال العبور العظيم ، منوهًا أننا كنا نعبر وكأننا وحوش مكبوتة محبطة ، وفى لحظة الاقتحام كان ما يشغل تفكيرنا مهمة تنفيذ إرجاع كرامة الوطن





وأضاف بيومى جاب الله ، خلال حواره الخاص ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أنه أصيب عندما ضرب العدو صاروخًا فى القارب الذي يقوده هو وزملاؤه.





وأشار أحد أبطال نصر أكتوبر ، إلى أن هذه الواقعة استشهد فيها بعض من زملائه والآخرون تم إصابتهم ، لافتًا إلى أنه يظل يسبح حتى وصل للضفة الاخرى ، والقادة حاولوا إخلاءه بسبب إصابته ولكنه رفض فعل ذلك ، متابعًا :" مش هسيب المعركة طالما فيا نفس هكمل " .





وتابع أحد أبطال نصر أكتوبر ، :" ولما أسيب المعركة وأروح أقول لأهلي إيه ..الباقى مكمل هناك " ، مشيرًا إلى أننا كان لابد من تكملة الحرب وأخذ الثأر لان بلدنا مشتتة وأهلينا مشردين .



