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توك شو

تعرف على تضحيات أبطال القوات المسلحة فى مدينة الإسماعيلية الباسلة خلال حرب أكتوبر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
أحد أبطال نصر أكتوبر
أحد أبطال نصر أكتوبر
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ريهام فيكتور
قال بيومى جاب الله ، أحد أبطال نصر أكتوبر ، إنه فقد ذراعه وعينه فى معركة الكرامة خلال العبور العظيم ، منوهًا أننا كنا نعبر وكأننا وحوش مكبوتة محبطة ، وفى لحظة الاقتحام كان ما يشغل تفكيرنا مهمة تنفيذ إرجاع كرامة الوطن.

وأضاف بيومى جاب الله ، خلال حواره الخاص ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أنه أصيب عندما ضرب العدو صاروخًا فى القارب الذي  يقوده هو وزملاؤه.

وأشار أحد أبطال نصر أكتوبر ، إلى أن هذه الواقعة استشهد فيها بعض من زملائه والآخرون تم إصابتهم  ،  لافتًا إلى أنه يظل يسبح حتى وصل للضفة الاخرى  ، والقادة حاولوا إخلاءه بسبب إصابته ولكنه رفض فعل ذلك ، متابعًا :" مش هسيب المعركة طالما فيا نفس هكمل " .

وتابع أحد أبطال نصر أكتوبر ، :" ولما أسيب المعركة وأروح أقول لأهلي إيه ..الباقى مكمل هناك " ، مشيرًا إلى أننا  كان لابد من تكملة الحرب وأخذ الثأر لان بلدنا مشتتة وأهلينا مشردين .

وأكد أحد أبطال نصر أكتوبر ، أنهم بدأوا تأمين المعابر منعًا لتسلل العدو ، ونوه إلى أن العدو لم يلتزم تلك الفترة بالاتفاق وبدأوا بإطلاق النار ، وحاولوا دخول الاسماعيلية وإنما تصدى لهم البطل محمود رفاعى ورجاله ودباباتهم مازالت موجودة وشاهدة على الواقعة بمنطقة العطوه .
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