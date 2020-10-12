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رياضة

30 مليون جنيه تمنع بقاء أحمد فتحى مع الأهلي وتحسم انتقاله لـ بيراميدز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
أحمد فتحى
أحمد فتحى
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عمرو الحلواني
أصبح بقاء أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد شبه مستحيل بسبب توقيعه عقدا رسميا مع بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا كبيرا بشأن مستقبل أحمد فتحى فى الموسم الكروى الجديد ، فى ظل ظهور أصوات تشير إلى إمكانية بقاءه مع الأهلى فى الموسم الجديد وعدم الرحيل إلى بيراميدز خاصة بعد مجيىء موسيمانى مديرا فنيا للأهلى خلفا للسويسري رينيه فايلر الذى غادر القلعة الحمراء مطلع أكتوبر الجاري .

ويتمتع أحمد فتحى بعلاقة جيدة مع موسميانى المدير الفنى الجديد للأهلى فى ظل قناعاته التامة بقدرات اللاعب الفنية والخبرات الكبيرة التى يمتكلها ودوره المهم مع الفريق .

وعلم " صدى البلد " أن هناك شرط قويا وضعه بيراميدز فى عقده مع أحمد فتحى وهو 30 مليون جنيه يتم دفعها من قبل احمد فتحى حال تراجعه عن تنفيذ التعاقد معه ، وكذلك الأمر بالنسبة لبيراميدز حال تراجعه عن التعاقد مع فتحى .

ويتمسك مسئولو بيراميدز بقوة بإتمام التعاقد مع أحمد فتحى خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات التامة بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب وقدرته على تحقيق إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة .

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