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فن

شاهد .. عمر كمال يحصد درع اليوتيوب الذهبى

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك المطرب عمر كمال جمهوره ، بصورة جديدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهر فى الصورة عمر كمال و هو يحتفل بحصوله على درع اليوتيوب .

وعلق عمر كمال قائلًا:"درع اليوتيوب الدهبى ..شكرا ليكم".


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على الجانب الاخر قال عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا :" أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".


وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.


وتابع عمر كمال :"كلاكيت تانى مرة..أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".
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