عمر كمال يعلن عن طرح أوبريت مصر حكاية.. شاهد

طرح عمر كمال اوبريت "مصر حكاية" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





وشارك عمر كمال جمهوره بالبوستر الرسمى لأوبريت "مصر حكاية" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".





وعلق عمر كمال قائلًا: "محمد فؤاد - مدحت صالح - وائل جسار - هشام عباس - دياب - أمينة - مى سليم - ياسمين على - حسن شاكوش - عمر كمال . أن شاء الله الليلة تسمعوا وتشوفوا كليب حاجة تشرف الشعب المصرى".





على الجانب الاخر قال عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، وتابع:" أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات.. وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".









وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.









وتابع عمر كمال :"كلاكيت تانى مرة..أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".



