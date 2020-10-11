AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمر كمال يعلن عن طرح أوبريت مصر حكاية.. شاهد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
طرحعمر كمال اوبريت  "مصر حكاية" عبر قناته الرسمية على يوتيوب. 

وشارك عمر كمال جمهوره بالبوستر الرسمى لأوبريت "مصر حكاية" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق عمر كمال قائلًا: "محمد فؤاد - مدحت صالح - وائل جسار - هشام عباس - دياب - أمينة - مى سليم - ياسمين على - حسن شاكوش - عمر كمال . أن شاء الله الليلة تسمعوا وتشوفوا كليب حاجة تشرف الشعب المصرى".

على الجانب الاخر قال عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، وتابع:" أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات.. وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".


وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.


وتابع عمر كمال :"كلاكيت تانى مرة..أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحشتني أم الدنيا.. عمر كمال يحن للعودة إلى مصر.. شاهد

عمر كمال: أنا ماشي جوه الحيطة.. ومش بشتغل في مصر

عمر كمال يرد على متابع: نظري ضعف.. وبلبس سلسلة لهذا السبب

مع حسن شاكوش.. عمر كمال يستفتي جمهوره عن أفضل أغنية لهما

شاهد.. صور جديدة من حفل عمر كمال بـ لبنان

حسن شاكوش يعلن عن عمل جديد برفقة وائل جسار ومي سليم.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. بشرى لجماهير النادي قبل دوري الأبطال.. قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

بسبب قصر قامتها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل الزفاف

أخبار الرياضة السعودية.. ناد تركي يهدد إتمام صفقة الهلال الجديدة.. كورونا يضرب الميركاتو السعودي

كنت بلا حياة وأنا بعيد عنك .. أحمد فلوكس يتغزل في زوجته بعد عودته إليها

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

AdvertisementS

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

بيت ورصيد في البنك .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته لأول مرة

ضحايا مدرب الاسكواش المتحرش يروون لحظات الرعب: المتهم خدني في ممر ضلمة .. وأخرى: طاردني في حمام السيدات

فريد الديب : الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

مكافحة كورونا تعلن عن الموعد النهائي لظهور اللقاح

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفلة وطلب فدية من أسرتها في ديرب نجم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع الغناء ورفع الصوت داخل الفصول المدرسية للحد من تفشي كورونا في بريطانيا

بالسعر والموصفات .. مقارنة بين أشهر سيارتين فان في مصر .. صور

أكبر عملية مصادرة أموال.. العثور على 2 مليون إسترليني مخبأة في حقائب امرأة