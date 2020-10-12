AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أبيض.. رانيا يوسف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة بفستان أبيض جذاب وقصير.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق بعضهم عليها قائلا:
-قمر ما شاء الله 
-وحشتينا يا فنانة 

اقرأ أيضًا:

يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎  لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملكة الجاذبية.. أسماء أبو اليزيد تشارك جمهوها صورة جديدة

بفستان جريء.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

أسماء أبو اليزيد تروج لمسلسل الآنسة فرح برفقه رانيا يوسف

بفستان أسود.. رانيا يوسف تتألق في أحدث جلسة تصوير

برفع العلم.. رانيا يوسف تحتفل بذكرى 6 أكتوبر على طريقتها الخاصة

يا أسمراني اللون.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على القاهرة غدا.. والعظمى بالصعيد 38

الرجاء المغربي: جاهزون لإقصاء الزمالك من أبطال إفريقيا ومفاجأة بشأن مشاركة أحداد

المتهم بقتل شقيقه في العياط بسبب علبة سجائر: كنت بحبه ومكنش قصدي

بعد عودة شريف للأهلى.. صفقات هجومية جديدة فى إنبي

مش هستنى تاني.. فتاة تقتحم مقر عمل خطيبها بفستان الزفاف.. صور

ابن أصالة يهاجم طارق العريان بشراسة لعدم اهتمامه بولديه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة