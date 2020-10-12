بفستان أبيض.. رانيا يوسف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف ، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.





وظهرت رانيا يوسف في الصورة بفستان أبيض جذاب وقصير.





ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق بعضهم عليها قائلا:

-قمر ما شاء الله

-وحشتينا يا فنانة





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يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.





ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.





من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.





مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.