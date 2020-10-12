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أخبار البلد

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:20 م
وزير الخارجية العراقى
وزير الخارجية العراقى يلتقى الجامعة العربية
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ميس رضا
التقى وزير الخارجية  العراقي فؤاد حسين مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية وذلك بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.


 وبحث وزير الخارجية العراقي، التحديات العربية المشتركة، كما استعرض أهم القضايا والمواقف، مؤكدًا أن  تحديات العراق متعددة وبالعمل المشترك يمكن تجاوزها.

وصباح اليوم، سلم وزير الخارجية العراقي فؤاد جسين رسلة للرئيس السيسي موجهة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 

والتقى وزير الخارجية العراقي فؤد حسين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، قبيل انعقاد القمة الثلاثية على المستوي الوزاري المقرر انعقادها غدا فى العاصمة المصرية.

وبحث وزير الخارجية العراقي، مع الرئيس السيسي  العلاقات الثنائيّة بين البلدين ، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما بحث موضوعات القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل.

وعرض وزير الخارجية العراقي أهم  موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غدًا في القاهرة.

ووصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين العاصمة المصريّة القاهرة مساء أمس، وسيعقد اجتماعًا مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ غدا  الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في أغسطس الماضي.

كما سيلتقي  المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريبًا، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.
زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط
زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط
زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط
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