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رياضة

البنك الأهلي يبحث عن إنجاز تاريخي بالتأهل للدوري الممتاز أمام بترول أسيوط

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
يحل فريق كره القدم الأول بنادي البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه بترول أسيوط اليوم في تمام الساعه الثالثه عصرا ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ من مسابقه دوري القسم الثاني لمجموعه الصعيد.

ويسعي فريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليتأهل رسميا الي الدوري الممتاز في مفاجأة كبيرة للجميع حيث إن فريق صعد الموسم الماضي من دوري القسم الثالث ولعب موسم وحيد في دوري المظاليم ليحقق حلم الممتاز .

علي جانب آخر يحاول فريق بترول اسيوط عرقلة فريق البنك الأهلي والدخول في المربع الذهبي للمجموعه .

وفي حاله تعادل أو خساره البنك الاهلي وفوز الالومنيوم يصعد الثاني للدوري الممتاز .

ترتيب المجموعة 

1-البنك الاهلي 43نقطة
2-الالومنيوم42نقطة
3-بني سويف41نقطة
4-شبان قنا35نقطة
5-بترول أسيوط 32نقطة
6-المنيا29نقطة
7-سوهاج27نقطة
8-تليفونات بني سويف 27نقطة
9-الاعلاميين 22نقطة
10-الفيوم21نقطة
11-طهطا 13نقطة
12-ديروط 12نقطة
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