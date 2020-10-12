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أخبار البلد

داعيًا لعدم الاستعجال.. خبير أوبئة: لقاحات كورونا قيد التجربة ولا نتيجة رسمية قبل 2021

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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قسم الاخبار
قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ،ان الموافقة علي وجود لقاح لكورونا ليست صعبة ولكن الصعب هو 
.امكانية اتاحته للعامة نظرا لان امداد اللقاح ليس سهلا

وأشار في صفحته عبر الفيسبوك  إلي ان عمدة موسكو صرح ان اللقاح الروسي سيكون متاحا للعامة في روسيا خلال شهور مقبلة أي في  2021
 وذلك في حالة أن نتائج المرحلة الثالثة جيدة


   ، وبخصوص اللقاح الصيني قال  انه سيكون من المحتمل إتاحة  اللقاح للشعب الصيني  في 2021في حالة نجاح نتائحه
لافتا إلى أن كل اللقاحات الحالية اذا تمت الموافقة عليها ستكون موافقة مشروطة علي نطاق ضيق وفي اطار التجارب السريرية او للطاقم الطبي 


 و حول لقاح اكسفورد قال عنان ان مصر قامت بحجز مليون  جرعة من لقاح اكسفورد عن طريق مبادرة أكسفورد 
.ولكن الامدادت تستغرق وقتا طويلا

اوصي أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بعدم الاستعجال مؤكدا أنه ليس من الضروري ان يكون أسرع لقاح هو الافضل 
  
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