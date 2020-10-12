داعيًا لعدم الاستعجال.. خبير أوبئة: لقاحات كورونا قيد التجربة ولا نتيجة رسمية قبل 2021

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ،ان الموافقة علي وجود لقاح لكورونا ليست صعبة ولكن الصعب هو

.امكانية اتاحته للعامة نظرا لان امداد اللقاح ليس سهلا





وأشار في صفحته عبر الفيسبوك إلي ان عمدة موسكو صرح ان اللقاح الروسي سيكون متاحا للعامة في روسيا خلال شهور مقبلة أي في 2021

و ذلك في حالة أن نتائج المرحلة الثالثة جيدة





إقرأ ايضًا: كورونا ينتشر من خلال أشياء غير متوقعة





، وبخصوص اللقاح الصيني قال انه سيكون من المحتمل إتاحة اللقاح للشعب الصيني في 2021في حالة نجاح نتائحه

لافتا إلى أن كل اللقاحات الحالية اذا تمت الموافقة عليها ستكون موافقة مشروطة علي نطاق ضيق وفي اطار التجارب السريرية او للطاقم الطبي





إقرأ ايضًا: فيروس كورونا يعيش على شاشات الهواتف وينقل العدوى لمدة 28 يوما





و حول لقاح اكسفورد قال عنان ان مصر قامت بحجز مليون جرعة من لقاح اكسفورد عن طريق مبادرة أكسفورد

.ولكن الامدادت تستغرق وقتا طويلا



