هبة عبد الغني تتصدر البوستر الرسمي للفيلم القصير قهوة فريال

تصدرت الفنانة هبة عبد الغني، البوستر الرسمي للفيلم القصير قهوة فريال، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد هبة خلال أحداث الفيلم شخصية مريضة نفسيا.





ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة البوستر الرسمي وعلقت عليه، قائلة:" أخير البوستر الرسمي لفيلم قهوة فريال، إنتاج المعهد العالي للسينما، مدير تصوير كريم جمال الدين، مصممة الأزياء ريم العدل، ومهندسة الديكور نوران احمد، ومونتاج مي الشيتي، وموسيقي تصويرية أحمد الصاوي، ومهند صوت و ميكساج بيدو ابراهيم، وتلوين بيتر سمير، وتأليف تامر عبد رب النبي، واخراج مهند الكاشف".





يشار إلي أن فيلم قهوة فريال، تأليف تامر عبدرب النبي، وإخراج مهند الكاشف، ويشارك في بطولته كل من أحمد مصطفى، وكريم أبو الفتوح، وأكمل المعداوي، وديانا سعد، وتدور أحداثه حول لقاء عابر بين شاب انطوائي وإحدى نزيلات مستشفى الأمراض النفسية.





‎وعلى جانب آخر تشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل "وادي الجن"، من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل «زودياك» إنتاج 2019 من إنتاج «ڤيو»، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد، ويشارك في العمل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا. \



