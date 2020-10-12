بـ 2 جنيه .. تخلصي من وسائل منع الحمل الحديثة وتناولي هذا المشروب





وهناك وسائل حمل طبيعية وصناعية وأدوية وكل منها لها مخاطر وآثار جانبية، ولكن الوسائل الطبيعية عادة ما تكون أكثر أمانا، وعرض موقع health line طرق منع الحمل الطبيعية.





هناك طرق طبيعية لمنع الحمل بالاعشاب ويشير المدافعون عن العلاج الطبيعي إلى أن الأعشاب يمكن أن تكون فعالة في منع الحمل ويعتقد البعض أن هذه الأعشاب مفضلة على العوامل الكيميائية والهرمونات الاصطناعية وطرق منع الحمل الشائعة الأخرى.





والأعشاب المذكورة أدناه غير معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولم تخضع لاختبارات طبية رسمية لمنع الحمل لذلك لا يمكن ضمان سلامتها وفعاليتها كما أن آلية عمل بعض هذه الأعشاب قد تؤدي إلى إجهاض أو إجهاض يجب عليك التحدث مع طبيبك حول استخدام هذه الخيارات.





عادةً ما يقترح المعالجون الطبيعيون ، جنبًا إلى جنب مع المكملات العشبية واليكم بعض الأعشاب التي يقترحونها تشمل:





جذر حجري

كان الأمريكيون الأصليون يحرقون الجذر الحجري ويستنشقون دخانه كوسيلة لمنع الحمل.





شوك

هناك شاي يسمى شاي الشوك استخدمه الأمريكيون الأصليون كوسيلة لمنع الحمل واكتشفوا أنه يسبب العقم









بذور الجذر البري

تأكل النساء في أجزاء معينة من الهند ملعقة صغيرة من بذور الجزر البري مباشرة بعد الجماع ثم يتابعون بملعقة صغيرة يوميًا لمدة 7 أيام تالية لمنع الانغراس و الحمل قد يكون أيضًا بمثابة عامل فاشل.





جذر الزنجبيل

يقترح المعالجون الطبيعيون شرب 4 أكواب من شاي الزنجبيل يوميًا لمدة لا تزيد عن 5 أيام لبدء الحيض يمكنك أيضًا خلط 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في 6 أونصات من الماء المغلي وتناوله وهو ساخن.