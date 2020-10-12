AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المنتخب الغاني يهين نظيره القطري بخماسية وديا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:54 م
صورة من المباراة
صورة من المباراة
Advertisements
إسماعيل محمود
أهان المنتخب الغاني نظيره القطري بتحقيق فوز كبير بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل.

افتتح فوسو التسجيل للغانيين في الدقيقة 22، قبل أن يعادل المعز علي النتيجة للقطريين في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، أحرز أندريه أيو الهدف الثاني لـ غانا في الدقيقة 63، أعقبه أواسو بالهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يعود أندريه أيو ليوقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 83.

وأنهى إكوبان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لغانا في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز غانا بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويستعد المنتخب الغاني للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد يستفيق برباعية في الفيحاء.. والفتح يفوز على الحزم في الدوري السعودي

العين الإماراتي يتعادل مع السد القطري 3-3 في دوري أبطال آسيا

في مباراة مثيرة.. ليدز يفوز على فولهام 4 - 3 في الدوري الإنجليزي

آينتراخت يفوز على هيرتا 3-1 في افتتاح منافسات الجولة الثانية لـ البوندسليجا

باريس سان جيرمان يكتسح أنجيه 6-1 في الدوري الفرنسي

فرنسا تكتسح أوكرانيا بسباعية وديًا

ترشيحاتنا

بعد التسريبات.. أحمد موسى: أوباما وهيلاري كلينتون "وش الخراب" على العالم العربي

الأهلى ينهى إجراءات ضم محمد إبراهيم والإعلان الرسمي عقب مباراة الوداد

فيديو جراف.. فتاة تقتحم مقر عمل خطيبها بفستان الزفاف

بعد الهجوم على الممثلة الإسرائيلية .. نجمات قدمن كليوباترا على الشاشة منهن 2 عرب

الرجاء المغربي: علاقتنا قوية بـ الزمالك .. وهذا موقف أحداد من المشاركة

العربية تبرز تسليم الكويت خلية إخوانية جديدة لـ مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر .. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جذابة

فى عيد ميلاد والدها .. 10 صور لـ كنزي عمرو دياب تثير الجدل

شاهد.. مجرم يضع شظايا سكاكين داخل علب طعام الأطفال .. فيديو