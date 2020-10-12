ألمانيا تقرر نشر الجيش لمواجهة تفشي فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، إن حكومة برلين تستعد لنشر 15 ألف جندي للمساعدة بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد19 في أنحاء البلاد، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ويتزايد عدد مرضى كورونا المستجد في وحدات العناية المركزة الألمانية مرة أخرى ، بينما يستمر النقاش حول حظر تنقل لسكان المناطق عالية الخطورة.





في برلين ، يتم علاج 160 مريضًا من COVID-19 في المستشفيات حاليًا، وتقول السلطات الصحية إن 39 منهم في وحدات العناية المركزة.





وفقًا لصحف ألمانية، يزداد عدد الموجودين في وحدات العناية المركزة على أجهزة التنفس، مايشير إلى السرعة الكبيرة التي ينتشر بها فيروس كورونا في برلين الآن، وهو ما دعا الحكومة إلى نشر الجيش.





وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في ألمانيا 326309 ، ولكن نظرًا لعدم قيام جميع السلطات الصحية في ألمانيا بإرسال الأرقام في وقت واحد، فقد يكون العدد الفعلي للحالات الجديدة أعلى.





أعلن الوزير الأول أرمين لاشيت ، الأحد ، فرض قيود على الحفلات الخاصة التي تقام خارج المنازل الخاصة، حيث سيقتصر عدد المشاركين على 50.



