تعرف على سر نجاح أشيك وأصغر سيارة فى العالم.. ميني كوبر

تعد شركة ميني كوبر البريطانية هي واحدة من أهم العلامات التجارية فى عالم السيارات، والمحببة لدى الكثيرين من عشاق فئة السيارت الـ"الهاتشباك" الصغيرة، كما أنها تقدم نماذج رياضية إلى حد كبير، وهنا يظهر السحر الخاص لسيارات ميني من الطلة الأولى، حيث التصميم الفريد، لذلك هي أيقونة الشباب منذ إطلاقها أول فئة، وهي Morris Mini-Minor.





أنتجت السيارة مورس في أواخر الخمسينيات لتكون بديلًا لخفض استهلاك الوقود، وأطلقت لأول مرة داخل الأسواق الإنجليزية عام 1959، ويرجع الفضل في تصميمها إلى المهندس اليكس اسيجانيس لتكون واحدة من أعظم إنجازاته.





صممت السيارة البريطانية لتخرج بريطانيا من أزمتها النفطية، يرجع الأمر تاريخيًا الى عام 1956 حيث اشتبكت بريطانيا مع مصر لمحاولتها التحايل على ملكية قناة السويس، ومن ثم منعت ناقلات النفط خاصتها من المرور في القناة.





كما بدأ الوقود لدى المملكة المتحدة في النفاد والوصول إلى أمر مقلق للغاية، لذلك وضع رئيس شركة المحركات البريطانية تحديًا كبيرًا بين مهندسيه، وهو بناء سيارة صغيرة الحجم معتمدة على تقنيات تكنولوجية تقلل من استهلاك الوقود.





تغلبت شركة ميني على مشكلة الوقود وقامت بوضع محرك في ثلث الحجم المعتاد وذلك لزيادة المساحة داخل السيارة، ولكن قابلتهم مشكلة أخرى وهي مكان علبة التروس "ناقل السرعات" فقامت الشركة بوضعها أسفل المحرك، بل إضافته كعنصر مكمل للمحرك، لتمنح توزيعًا مزدوجًا للمحرك وعلبة التروس معًا، وأحدث هذا التعديل ثورة في مجال تصميم السيارات، واستطاعت أن تكتفي بحرق جالون من البنزين لكل 64 كم فقط، وبسرعة قصوى تصل إلى 216 كم/الساعة، وبلغ سعرها في هذا الوقت 496 جنيها استرلينيا.





ومع التطور التكنولوجي استطاعت شركة ميني في الحفاظ على كيانها، وتجعل تلك العلامة الفريدة واحدة من أعظم المحركات في عالم السيارات، والتي تنوعت إصداراتها المختلفة من حيث الحجم الأشكال المتعددة، وجعلت لتلك العلامة، طابع راسخ في نفوس محبيها بل تكون واحدة من الأيقونات الشهيرة في عالم المحركات.





وكشفت الشركة مؤخرا عن أحدث إنتاجاتها والتي تمثلت في السيارة "Countryman" صاحبة المحركين فتميزت هذه السيارة على نوعين من المحركات أهمها محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 136 حصان، أما محركات الديزل بسعة لترين وعزم 150 حصان لتعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية مكونة من 6 سرعات.



