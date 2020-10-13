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رياضة

خاص.. تعرف على سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة عن السبب الحقيقي وراء تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

وقالت المصادر إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يري أن محمد إبراهيم لا يفرق كثيرًا عن ناصر ماهر وعمار حمدي وبالتالي ليس هناك حاجة فنية لضمه.

وكانت إدارة الأهلي قد توصلت لاتفاق نهائي مع المقاصة لضم اللاعب اليوم ولكن وجهة نظر موسيماني أنهت الأمور.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على اصطحاب محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في رحلة المغرب المقرر لها الثالثة من عصر اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل .

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا للإصابة  في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز وخرج بعد مرور10 دقائق وحل يدبلًا له السنغالي اليو بادحي، وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية،  وأجري كهربا أشعة وفحص طبي شامل عقب المباراة في إحدي المستشفيات الخاصة أثبتت وجود شد خفيف في العضلة الخلفية.

وحسب مصادر خاصة فأن كهربا يحتاج لبضعة أيام قليلة قبل العودة للتدريبات الجماعية حسب نسبة تفاعل العضلة مع البرنامج العلاجي المكثف الذي سيخضع له، وقالت المصادر ان هناك 3 جلسات علاجية سيخضع لها اللاعب بشكل يومي علي أمل ليكون متواجدًا علي دكة البدلاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو يكون لائقًا بشكل كامل لمواجهة الأياب التي ستقام بعدها بأسبوع في القاهرة.

وسيتواجد كهربا في قائمة الفريق التي ستغادر اليوم الي المغرب برئاسة محمود الخطيب بجانب محمد الشناوي حارس المرمي الذي بات جاهزًا تمامًا لقيادة الفريق الأحمر في المباراة بعد أن شارك في المران بصورة طبيعية لأول مرة صباح امس .

كما بات اليو بادجي جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي علي أن يلحق علي معلول وجيرالدو بالبعثة الي المغرب بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم.

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