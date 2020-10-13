أمير كرارة يحكي عن رؤيته لـ الشهيد منسي في الحلم

حل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، ليتحدثان عن مسلسل "الاختيار" اللذلن قدماه سويًا، الموسم الرمضاني الماضي، ويحكي سيرة الشهيد أحمد المنسي.





وقال "أمير كرارة:" مكنتش متوقع ضخامة وحجم مسلسل الاختيار إلا بعد الانتهاء منه، مردفا:" الناس كلها تأثرت بالمسلسل والرسالة وصلتلهم كويس جدا ورد الفعل اللى شوفته في الشارع كان رهيب".





وتابع: "مسلسل الاختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".





ومن جهته، قال مخرج المسلسل بيتر ميمي، :"أمير تعب جدًا خلال تصوير الاختيار.. كان بيلبس صيفى فى الشتاء، وشتوى فى الصيف.. وغير كده كتير".





وأردف:"زوجة المنسى فى التصوير كل ما تشوفنى تعيط، وكنت بطلب منها تبقى بعيد عشان بتوتر لما بشوفها بتعيط".





وتابع، "حتى لما جينا نصور مشهد فى القهوة اللى كان بيقعد فيها، على نفس الترابيزة، لما صاحبه رأفت شافنى راح معيط وأنا فى مرة رايح القهوة ولابس كل ملابس الشهيد منسى، وناس كتير صحابه قريبين منه كانوا بيفرجونا بقى على كل حاجة بيعملها".





وروي كرارة لأول مرة كواليس رؤيته لـ البطل الشهيد أحمد المنسي في الحلم، قائلا:" شوفت منسي في الحلم بقوله انت مبسوط قالي ده فرحي النهاردة، معقبا:" المسلسل كده كده كان ناجح ومكنتش مضطر أقول الحلم ولكن انا من كتر من كنا بنتكلم على الشهيد حسيت انه صاحبي".





وعن ارتدائه للبدلة الميري، قال كرارة "فيه إحساس غريب كان بينتابني لما بلبس البدلة الميري وبلاقي نفسي بحط ايدي ورا ضهري وبتكلم بطريقة معينة، حقيقة البدلة الميري لها شعور مختلف".





وتابع:" مسلسل الإختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".





المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.





ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



