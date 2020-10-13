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ديني

للعشرة الأوائل.. شيخ الأزهر: مِنَح مجانية لـ طلاب البعوث لدراسة العلوم الإسلامية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
شيخ الأزهر والدكتورة
شيخ الأزهر والدكتورة نهلة الصعيدي
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محمد شحتة
وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على المقترح المقدم من الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، بمنح العشرة الأوائل المتفوقين في الشهادة الثانوية من الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي ٢٠٢٠م، منحًا دراسية كاملة، بكلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين. 

وأعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، ان القرار يشمل إعفاء الطلاب من كافة الرسوم الدراسية لسنوات الدراسة بالكلية، وقد صدر قرار من المجلس الأعلى للأزهر بشأن الموافقة على هذا المقترح.

ويأتي هذا التكريم من شيخ الأزهر الشريف استكمالًا للجهود المبذولة من فضيلته في خدمة الأزهر والإسلام، وحرصه على تشجيع  هؤلاء الطلاب المتفوقين ليكونوا خير مثال يحتذى به وقدوة حسنة لغيرهم من الطلاب الوافدين بمعاهد البعوث الإسلامية في المراحل الدراسية المختلفة

يأتي هذا انطلاقًا من اهتمام شيخ الأزهر الشريف بدعم الطلاب المتفوقين من الوافدين وتحفيزهم على طلب العلم ومواصلة الدراسة والنجاح الدائم وتيسير كافة الخدمات والإجراءات اللازمة لهم.
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