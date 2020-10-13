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أخبار العالم

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة وقصف مناطق مدنية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة وقصف مناطق
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دعاء أبوهشيمة
تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الثلاثاء، الاتهامات مجددا بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.

ووفقا لـ "العربية"، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أرمينيا بقصف منطقة "تار تار" مجددا، صباح اليوم.

وردا على ذلك، نفت وزارة الدفاع الأرمينية قصف مناطق في "تار تار" صباح اليوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية التزام يريفان  بوقف إطلاق النار. 

وفي وقت سابق، علق إقليم كاراباخ، على الهدنة قائلا إن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.

ومن المفترض أنه تم إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.

ووفقًا للبيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان، فإن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بهدف تبادل الأسرى وجثث الضحايا بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيتم زيادة توضيح تفاصيل وقف إطلاق النار وتبدأ جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان مفاوضات أساسية للتوصل إلى تسوية سلمية بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويؤكد الجانبان أن شكل عملية التفاوض لن يتغير.
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