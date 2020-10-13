أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة وقصف مناطق مدنية

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الثلاثاء، الاتهامات مجددا بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من صراعات عنيفة وقعت في إقليم كاراباخ.





ووفقا لـ "العربية"، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أرمينيا بقصف منطقة "تار تار" مجددا، صباح اليوم.





وردا على ذلك، نفت وزارة الدفاع الأرمينية قصف مناطق في "تار تار" صباح اليوم.





وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية التزام يريفان بوقف إطلاق النار.





وفي وقت سابق، علق إقليم كاراباخ، على الهدنة قائلا إن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.





ومن المفترض أنه تم إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.



