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رياضة

قبل موقعة السبت.. صحيفة مغربية تكشف عن سلاح مدرب الوداد للتغلب على الأهلي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
جاموندي مدرب الوداد
جاموندي مدرب الوداد المغربي
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محمد السعيد
كشف صحيفة " المنتخب المغربية" عن سلاح الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، للفوز على الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم الأحد على نفس الملعب ايضا.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن ميجيل جاموندي يركز على الجانب الذهني لـ اللاعبين من أجل التغلب على الأهلي في مباراة السبت.

وأضافت الصحيفة، أن لاعبى الوداد يمرون بحالة نفسية سيئة، بعد خسارة لقب الدوري المغربي مؤخرا والاكتفاء بالمركز الثاني.

يذكر أن الرجاء توج أول أمس، الأحد، بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد صراع مع الوداد حتى اللحظات الاخيرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.

كان الاتحاد الأفريقي طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19".
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