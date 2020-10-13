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تعليم

لجنة الأزمات والكوارث بجامعة بنها تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:22 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
اجتمع الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها اليوم مع كل القطاعات واللجان استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد وبحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ورؤساء اللجان المنبثقة من وحدة الأزمات والكوارث.

أشار راجح أن هذا الاجتماع جاء بتكليفات من الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة تستلزم أن يكون هناك استباقية في الحدث ووضع أطر للعمل بها موضحا أننا جميعا نعمل في منظومة واحدة هدفنا حماية منشآتنا وأبنائنا الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية الأماكن والمنشآت في أداء مهمتها التعليمية والبحثية.

وأكد راجح أن لجنة مكافحة العدوى ستقوم بحملات توعية بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد بجميع كليات الجامعة في الأسبوع الثاني من الدراسة بحيث تكون هناك أعداد من الطلاب وبالأخص الطلاب الجدد.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أصدر عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة شملت تكليف الدكتور وليد طلعت عبدالحميد الأستاذ بقسم العلاج الطبيعى للأعصاب بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة قائما بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون التعليم  والطلاب ، وتعيين الدكتور كرم عبد الغني عبد الرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقيام الدكتور أحمد أبو اليزيد الصاوي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتورة فاتن محمود عبد اللطيف الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم أمراض النبات، وتعيين الدكتور محمد عثمان عبد المنعم الأستاذ بقسم علم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم علم النبات والميكروبيولوجي وقيام الدكتورة عبير أحمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري بأعمال رئيس مجلس قسم الفسيولوجيا الطبية.
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