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تعليم

مبارك و"القباج"يوقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة المنوفية.. صور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:28 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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مروة فاضل
وقع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم مع نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة المنوفية، وذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفى ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدعم وتنمية رأس المال البشرى من المعارف والمهارات واستغلال إمكاناتهم ليكونوا منتجين بالمجتمع.

وأكد مبارك على دور وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم خدمات اجتماعية مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، والاهتمام بطلاب الجامعات كفئة هامة، وأهمية تقديم مختلف الخدمات والبرامج التى تنفذها الوزارة لهم، لذا شرعت الوزارة فى عقد هذه البروتوكولات مع جميع الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف مبارك أن الهدف من إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعات هو المساهمة فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث ترتكز هذه الوحدات على ثلاث مبادىء أساسية هى: حق الإنسان فى التنمية، التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة سرية البيانات وخصوصية المعلومات بما يعود بالنفع العام على الشباب والأسرة المصرية والمجتمع، حيث إنها تتيح وجود قنوات للتواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة لإحداث تكامل بينهما فى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب.
مبارك و"القباج"يوقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة المنوفية.. صور
مبارك و"القباج"يوقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة المنوفية.. صور
مبارك و"القباج"يوقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة المنوفية.. صور
مبارك و"القباج"يوقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة المنوفية.. صور
مبارك و"القباج"يوقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة المنوفية.. صور
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