مبارك و"القباج"يوقعان بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة المنوفية.. صور

وقع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم مع نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكولا لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة المنوفية، وذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفى ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدعم وتنمية رأس المال البشرى من المعارف والمهارات واستغلال إمكاناتهم ليكونوا منتجين بالمجتمع .





وأكد مبارك على دور وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم خدمات اجتماعية مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، والاهتمام بطلاب الجامعات كفئة هامة، وأهمية تقديم مختلف الخدمات والبرامج التى تنفذها الوزارة لهم، لذا شرعت الوزارة فى عقد هذه البروتوكولات مع جميع الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



