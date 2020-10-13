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رياضة

إجراءات طبية مشددة لبعثة الأهلي قبل السفر إلى المغرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيبات طبية مشددة قبل سفر بعثة الفريق إلى المغرب عصر اليوم، الثلاثاء؛ لخوض مباراة الوداد السبت المقبل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الطبي على تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي «كاف».
 
وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سينضم لبعثة الفريق في المغرب غدا الأربعاء.

وأوضح أن الجهاز الفني على تواصل مستمر مع اللاعب بعد مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير، وأنه سيتواجد مع البعثة بداية من ظهر غدٍ.

وتطير بعثة الفريق إلى المغرب بطائرة خاصة؛ لخوض مواجهة الوداد المقرر أن تقام مساء السبت المقبل في الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قائمة الفريق المسافرة للمغرب وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد ف4تحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا، ومروان محسن وأليو بادجي، كما ينضم الأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركته في معسكري منتخب بلاده.
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