رئيس جامعة الأزهر يفتتح الدورة التدريبية حول كتابة الأبحاث العلمية

فتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، الدورةَ التدريبية الأساسية لكتابة الأبحاث والنشر الدولي، والتي عقدت تحت عنوان: (اكتب وانشر بحثك)، والتي نظمها المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بالقاعة الرئيسة بمبنى الفلك بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.





صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم أبو السعود، مدرس جراحة العظام بكلية الطب، مسئول التدريب بالمكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تعد باكورة الدورات التي ينظمها المكتب الفني بعد تشكيله الجديد، لافتًا أن المكتب الفني بصدد تنظيم دورات أخرى كثيرة متخصصة تغطي مجالات البحث العلمي كافة.





وشهدت الدورة إقبالًا كثيفًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الكليات العملية والشرعية والعربية من فروع الجامعة كافة، وقد أظهر الحاضرون اهتمامًا وتفاعلًا كبيرًا بمحتوى الدورة.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو تدريب الكوادر البشرية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم خلال المرحلة المقبلة في ظل توجه مؤسسات الدولة كافة نحو التحول الرقمي.