الجونة يستعد لـ وادي دجلة لحسم البقاء في الدوري الممتاز

يستعد نادي وادي دجلة لمواجهة منافسه الجونة ، لحسم البقاء في الدوري الممتاز من الهبوط للقسم الثاني.





ومن المقرر أن يواجه الجونة منافسه وادي دجلة، في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز.





المنافسة في هذه المباراة ستكون شرسة للغاية؛ فالفريقان يخوضان اللقاء للفوز ولا بديل، فالخسارة أو التعادل سيقصي أحدهما خارج الدوري الممتاز.





خاض فريق الجونة 32 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم حقق 34 نقطة، سجل 29 هدفا وتلقى في شباكه 43 هدفا.





يدخل الجونة هذا اللقاء بقيادة رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت عقب رحيل بيدرو بارني، ومن المنتظر أن يقدم كل ما يملك لحسم بقائه في الدوري الممتاز.





قدم الجونة عروضًا طيبة خلال الموسم الحالي، ولكن كان دائماََ ما يقع في نهاية الربع ساعة الأخيرة من المباريات؛ فتلقى هزائم كثيرة أفقدته نقاطا هامة النصف الأول من الدوري.





ويعد الجونة من الأندية التي تملك أسماء كبيرة من لاعبي الدوري المصري، مما يجعله مؤهلا للتواجد بشكل أفضل في البطولة، ولكن بعض العوامل أدت إلى سقوطه.





بدأ الجونة موسم الدوري بالمدير الفني حمادة صدقي ثم رحل وحل مكانه نيبوشا ميلوسيفيتش، ومن بعده بيدرو بارني وبين كل رحيل تولى شحاتة الإدارة الفنية، مما جعل الفريق غير متزن وفقد نقاط كادت أن تجعله في منطقة الأمان اذا حصدها.





ويأمل محبو فريق الجونة، أن يستمر في الدوري المصري حيث أنه يقدم كرة جيدة وينافس الكبار بشكل جيد، ويظهر مستواه المميز في مواجهاته أمام الأهلي والزمالك.



