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الإسكان: مخطط لتطوير الساحل الشمالي بالكامل.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:34 م
عاصم الجزار
عاصم الجزار
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هاني حسين
قال وليد عباس معاون وزير الإسكان للتنمية العمرانية الجديدة، إن هناك خطة قومية كبرى لتطوير مجموعة من المدن والقرى في الساحل الشمالي وتطوير كامل للساحل الشمالي.


وأضاف عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  بدأنا العمل في مدينة العلمين الجديدة والجميع يلاحظ حجم الانجاز في المدينة وبدأنا  في وضع مخطط  لتطوير الساحل الشمالي بالكامل  يتضمن مجموعة من المدن والقرى الرئيسية أهمهم مدينة العلمين رأس الحكمة".


وتابع وليد عباس:"  خلال أيام يتم الانتهاء من مخطط تطوير الساحل الشمالي".


وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمتابعة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.


وأوضح الوزير أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، وسيتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وستضم أبراجًا سكنية كأبراج العلمين الجديدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها موقع المدينة.


وأشار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة التى ستنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأراضي الساحل الشمالي الغربي، ستوفر فرصًا استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.
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