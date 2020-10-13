رأس الحكمة مدينة عصرية تزين الساحل الشمالي.. الجزار ومحافظ مطروح يتفقان على خطوات التنفيذ.. وقيادات الإسكان تتابع أعمال مشروعات المرافق والجامعة الأهلية في المنصورة الجديدة

- الجزار:
- "رأس الحكمة الجديدة" علامة مميزة فى الساحل الشمالى على غرار "العلمين الجديدة"
- شعيب: المدينة ستوفر فرصًا استثمارية وتنموية كبيرة.. وستتيح فرص العمل لأهالي مطروح
- متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات" الإسكان" والمرافق والجامعة "الأهلية" بمدينة المنصورة الجديدة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمتابعة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.
وأوضح الوزير أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، وسيتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وستضم أبراجًا سكنية كأبراج العلمين الجديدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها موقع المدينة.
وأشار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة التى ستنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأراضي الساحل الشمالي الغربي، ستوفر فرصًا استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.
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واتفق وزير الإسكان ومحافظ مطروح، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارة والمحافظة، لوضع التنسيقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية للبدء فى العمل بها.
من ناحية أخرى، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة عددٍ من المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بمدينة المنصورة الجديدة.
واستهل المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، زيارته بتفقد مشروع تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، ومنطقة تنفيذ مشروع سكن مصر بإجمالي 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، وتجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث يجري تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدات، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م إلى 96%، ويضم الكورنيش (ممشى – كافيتريات – برجولات - مقاعد - حارة دراجات – ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).
كما عقد المهندس كمال بهجات، لقاءً مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها، مشيرًا خلال اللقاء إلى أن الزيارة تأتي فى إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحرص على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.
فى سياق متصل، أوضح المهندس محمد رجب، أن الجولة شملت تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، والذي يضم (1392) وحدة سكنية ( 58 عمارة).
وقال رئيس الجهاز، إنه تم تفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر، وموقع تنفيذ مشروع محطة محولات الكهرباء، و موقع تنفيذ الجامعة الأهلية "جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن محطة تحلية مياه البحر جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا، باستثمارات حوالي مليار و٤٠٠ مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم، وأن محطة الكهرباء تقام على مساحة 14 فدانا باستثمارات تبلغ حوالي 440 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 500 ميجا فولت أمبير، والمرحلة الأولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.
وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة ومنها 8 أسواق تجارية، ومركز صحي، ومدرستان للتعليم الأساسي، ومبنى جهاز المدينة، ومحطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم ، والمرحلة الأولى بطاقة 30ألف م3/ يوم.