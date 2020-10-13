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تعليم

بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:07 م
الدكتور يوسف غرباوى
الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة بدأت اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من أكتوبر 2020 في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعدادًا لبدء الدراسة في الأسبوع المقبل.


وأوضح غرباوى، أنه تم إتاحة سداد رسوم المدن الجامعية اعتبارًا من اليوم تزامنًا مع بدء التسكين للطلاب المحققين لشروط التسكين، حيث تم اليوم تسكين طلاب الفرقة الأولى مستجدين والفرقة الثانية، ويتم غدًا الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ م تسكين طلاب الفرقة الثالثة ويوم الخميس ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ م لطلاب الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة.


وأشار غرباوى، إلى أنه إذا تم قبول الطالب نهائيًا بالمدينة سيجد محمل عليه رسوم المدن الجامعية أول قسيمة بمبلغ 310 نظير الإقامة بالتغذية نصف شهر في اليوم المحدد له سداد الرسوم.


وأكد غرباوى، أن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد، عليه أن يتوجه لإدارة المدن الجامعية في الفترة من السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠   وحتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ و إلا سيتم فصله من المدينة بناءً على قرار محضر قواعد قبول الطلبة و الطالبات للسكن بالمدن الجامعية.

 
وأوضح غرباوى، أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن حالة القبول من خلال الرابط التالي:
http://193.227.49.118/svu_pg/enquery.aspx

 

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