مجرب وفعال ..أفضل ريجيم لتخسيس الوزن في أسرع وقت

هل تريدين الوصول إلى الوزن المطلوب إليك ريجيم ومشروب مثالي لتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون و إ نقاص الوزن ونسف الكرش









بجانب الرجيم السابق إليك مجموعه أطعمة تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ونسف الكرش بسرعه



1.التين

مليء بالألياف الغذائية. يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم





2. . الجوافة

تقول الدراسات أن الثمار يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن المناسب من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم.





3. الكيوي

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان تمنعنا من تناول الأطعمة غير الصالحية التي تزيد من الوزن





5. الرمان

قد تساعد العناصر الغذائية الأساسية في الرمان مثل مضادات الأكسدة والأنثوسيانين والعفص في تقليل السمنة ومستويات الكوليسترول.





6. الموز

تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع.