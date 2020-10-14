مجرب وفعال ..أفضل ريجيم لتخسيس الوزن في أسرع وقت

هل تريدين الوصول إلى الوزن المطلوب إليك ريجيم ومشروب مثالي لتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون وإنقاص الوزن ونسف الكرش
يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي لـ في 7 أيام، إليك خطة الرجيم وأطعمه يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
طبق شوفان بلبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بحليب خالى الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
بجانب الرجيم السابق إليك مجموعه أطعمة تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ونسف الكرش بسرعه
1.التين
مليء بالألياف الغذائية. يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم
2. . الجوافة
تقول الدراسات أن الثمار يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن المناسب من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم.
3. الكيوي
يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان تمنعنا من تناول الأطعمة غير الصالحية التي تزيد من الوزن
5. الرمان
قد تساعد العناصر الغذائية الأساسية في الرمان مثل مضادات الأكسدة والأنثوسيانين والعفص في تقليل السمنة ومستويات الكوليسترول.
6. الموز
تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع.