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الصحة: نتوقع زيادة معدلات الإنجاب بعد انتهاء كورونا.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:32 م
طفل
طفل
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البهي عمرو
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان، إن أزمة فيروس كورونا لها تأثير ايجابي على الزيادة السكانية، ولكن هناك توقعات بزيادة أعداد المواليد بعد الانتهاء من كورونا.


وأضاف نائب وزيرة الصحة و السكان، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن 94 مليون مواطن هو التعداد السكانى المطلوب فى 2020، وليس أكثر من 100 مليون نسمة، موضحًا أن مصر تواجه مشكلة التعداد السكان، ولا توجد متابعة لملفات المشكلات السكانية من أى جهة.


ولفت، إلى أن الملف السكاني يعانى من مشكلة الجزر المنعزلة، والمجلس القومى للمرأة والتعليم والتضامن يشاركون وزارة الصحة فى المسئولية عن الملف الإسكاني.


وأشار إلى أنه كان المستهدف الوصول إلى معدل سكانى 111 مليون نسمة فى 2030، وطالب المواطنين بتوخي الحذر من الزيادة السكانية.


وأكد أن الزيادة السكانية تقضى على جميع خطط التنمية، وكشف أن هناك 240 مليون جنيه موازنة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية موزعة على عدد من الوزارات وأن 80% من ميزانية المجلس القومى للسكان عبارة عن مرتبات.


ولفت، إلى أن محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر و بنى سويف والشرقية والإسماعيلية و البحيرة، من المحافظات التى تشهد معدلات مواليد منذ أربع سنوات.


وأشار إلى أن الإسكندرية وبورسعيد، من أفضل المحافظات التى لا يوجد بها زيادة سكانية، فأى زوجين ينجبان اثنين وأوضح أن القاهرة بها تذبذب فى عدد السكان ففى فترة تشهد ارتفاعا وأخرى تشهد انخفاضا، وثباتا.


وتابع نائب وزيرة الصحة و السكان: كلما زاد عدد الأطفال فى الأسرة الواحدة كلما زاد معدل الفقر لديهم، ولذلك نطالب بتغيير الثقافة لدى المواطنين.


وأكد أن كل مواطن عليه أن يسأل نفسه : " لماذا أنجب أطفالا كثيرين، ومن هنا سيقوم بانجاب اثنين فقط لتوفير التعليم وكل شيء لهم.


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