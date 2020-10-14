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رياضة

ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
اسامة فيصل
اسامة فيصل
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عمرو ابوبكر
أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن أسامة فيصل مهاجم الزمالك، عندما وصل لمعسكر الفراعنة وجد اللاعب زائد عن وزنه الطبيعي 3 كيلو. 

وقال ربيع ياسين في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أسامة فيصل مهاجم الزمالك جالي وزنه زايد 3 كيلو جرامات ويجب أن أقوم بتدريب اللاعبين لفترة طويلة خاصة أنني أتعامل مع سن صغيرة".

وأضاف: "مينفعش مصر باسمها الكبير تشارك في أمم افريقيا للشباب لمُجرد المشاركة والخروج المُشرِّف، وصِناعة النجم أمر صعب جدًا ويتطلَّب الكثير من العمل وهو ما تُصعِّبه عليا الأندية".

وشدّد على أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لم تساعده في الحصول على اللاعبين من الأندية. 

وختم حديثه قائلاً: "هناك لاعبون يأتون من إنبي أيضا بوزن زائد وهناك مدربون لا يجهزون اللاعبين بالشكل الأمثل".
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