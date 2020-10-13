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أخبار العالم

ترامب يخطط لسحب القوات الأمريكية من دولة عربية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:41 م
الرئيس الامريكي دونالد
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
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محمد عثمان
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي سحب القوات الأمريكية من الصومال لتنفيذ وعوده بإعادة الجنود الأمريكيين إلى منازلهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولهم إن قرار ترامب بإخراج القوات الأمريكية أثار رد فعل سلبي من جانب الإدارة الأمريكية، لأن الحكومة الصومالية لا تمتلك القدرة الكافية على التحكم بزمام الأمور في البلاد.

وقال المستشار السابق لمندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة، كولين توماس جينسين: "إذا خفضت الولايات المتحدة بشكل كبير تواجدها العسكري في الصومال، ستتأثر سيطرة الحكومة الصومالية الضعيفة بالفعل على الأمن في البلاد بشكل كبير".

وأعتبر جينسين أن قرار ترامب ستستفاد منه حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" فإن ممثلي مجلس الأمن القومي الأمريكي، ووزارة الدفاع الأمريكية، وقيادة القوات الأمريكية المركزية في أفريقيا رفضوا التعليق على تلك الأنباء.
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