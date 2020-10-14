AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سيدة تدعي اختطاف ابنها وسرقتها في دمنهور

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:49 ص
خطف
خطف
Advertisements
أسماء الجنبيهى
أثارت واقعة استغاثة سيدة بالمواطنين لإنقاذ طفلها زعما منها اختطافه من قبل شخصين بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حالة فزع عارمة بين رواد "السوشيال ميديا" الذين تناقلوا مقطع فيديو على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، يظهر انهيار السيدة من البكاء على طفلها المختطف.

التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي باختطاف طفل أثناء تواجده مع والدته بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور.

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة تم التأكد من عدم اصطحاب الأم نجلها، وبسؤالها اعترفت أن الطفل لم يترك المنزل وأنها ادعت خطف نجلها بعد سرقة حقيبتها. 

وانتقل رجال الأمن إلي منزل السيدة وتم العثور على الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

اقرأ أيضًا :


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل فتح اللجان.. احتشاد سيدات أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في البحيرة

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

بسبب خلافات مالية.. ضبط ٤ أشخاص اختطفوا طفلا بالشرقية

ترشيحاتنا

فاكهة مهملة تحارب الكوليسترول وترفع المناعة .. تعرفى عليها

أخبار الفن.. إصابة محمد سامي بكورونا.. رسالة عمرو دياب لـ إبراهيم عيسى.. ووفاة الفنان المغربي عزيز سعد الله

تأجيل عدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل الموحد

تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا

إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة

جاهز للاستخدام.. معلومات عن قرب موعد بث الإنترنت الفضائي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو