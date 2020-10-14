سيدة تدعي اختطاف ابنها وسرقتها في دمنهور

أثارت واقعة استغاثة سيدة بالمواطنين لإنقاذ طفلها زعما منها اختطافه من قبل شخصين بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حالة فزع عارمة بين رواد "السوشيال ميديا" الذين تناقلوا مقطع فيديو على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، يظهر انهيار السيدة من البكاء على طفلها المختطف.





التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي باختطاف طفل أثناء تواجده مع والدته بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور.





علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة تم التأكد من عدم اصطحاب الأم نجلها، وبسؤالها اعترفت أن الطفل لم يترك المنزل وأنها ادعت خطف نجلها بعد سرقة حقيبتها.





وانتقل رجال الأمن إلي منزل السيدة وتم العثور على الطفل، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.





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