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أخبار العالم

بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شعر وكأنه "سوبر مان"؛ بعد تناوله علاجًا بالأجسام المضادة، أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف ترامب، في كلمة، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أن منظمة الصحة العالمية، اعترفت بأنه كان على حق فيما يخص قرارات الإغلاق لمواجهة كورونا.

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وأشاد ترامب، بالخدمة الطبية المقدمة له أثناء فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت في تقرير لها عن أن ترامب كان ينوي الظهور بقميص "سوبرمان" عند مغادرته مستشفى والتر ريد العسكري الطبي بعد إصابته بكورونا.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي كان لا يرغب في الظهور كـ"شخص ضعيف" عند خروجه من المستشفى؛ لذلك كان ينوي تمزيق قميصه، مرتديا من تحته سترة البطل الخارق "سوبرمان".

وبحسب التقارير، ناقش ترامب الأمر هاتفيا مع كثير من مساعديه، لكنه تراجع عن هذه الخطوة.
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