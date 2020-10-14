ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيعني ذلك فوز الصين.





وأضاف ترامب في كلمة خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، صباح اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.





ويعد تجمع بنسلفانيا، هو ثاني تجمع انتخابي لترامب منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا.





وحضر الرئيس الأمريكي التجمع الأولي في ولاية فلوريدا، ورقص ترامب على المسرح أمام الناخبين على أنغام أغنية "جمعية الشبان المسيحيين"، إذ بدا فرحًا وسط تشجيع جماهيره.





وقال الرئيس الأمريكي في كلمته أمام أنصاره: "رغم ما مررت به، فأنني محصن الآن من الفيروس، أشعر بالقوة".





وأضاف: "سأسير وسط الجمهور، سأدخل إلى هناك، سأقبل كل واحد من الجمهور، سأقبل الرجال والنساء الجميلات، سأعطيكم قبلة كبيرة".



