تعتمد أناقة الرجال على الألوان.. اكتشف ما يناسبك

يجب تجنب الألوان الصارخة لأنها لا تمثل الأناقة، لكن يجب اختيار ما يناسب لون بشرتك وعينيك بالإضافة إلى ما يناسب فصول السنة.





كشف موقع fashion عن عدة أجزاء تشكل أناقة الرجل مثل اختيار اللون المناسب بناءً على لون البشرة وهكذا على النحو التالي:





لون البشرة الفاتح:

إذا كنت من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو كنت تقرأ الرأس ، فأنت بحاجة إلى ارتداء ملابس داكنة لأن لون بشرتك الفاتح أو الشاحب سيكون أسوأ عند ارتداء الألوان الفاتحة. يمكنك اختيار الألوان مثل الأزرق الداكن أو الأزرق أو الأسود أو الأخضر المتوسط.





تجنب الألوان الصارخة :

إذا كانت بشرتك تميل إلى اللون الأصفر ، فتجنب ارتداء اللون الأصفر واستخدم الأبيض أو الأزرق أو الأسود.





أصحاب البشرة الداكنة:

هؤلاء الناس محظوظون لأن معظم الألوان مناسبة لهم، لكن يجب عليهم تجنب اللون البني الداكن أو الألوان الفاتحة لأنها لا تضيف لمعانًا لبشرتك.





درجة لون بشرة متوسطة بين الفاتح والداكن:

إذا كانت درجة لون بشرتك ليست فاتحة ولا داكنة ، يمكنك المزج بين ألوان الصيف والشتاء من خلال التناغم بين الألوان الطبيعية الفاتحة والألوان الصارخة للحصول على مظهر قوي وأنيق. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام اللون الأزرق الفاتح مع التمويه الأسود.





الألوان تعتمد على لون العين

يجب على الرجال ذوي العيون الزرقاء ارتداء ملابس زرقاء أو رمادية فاتحة لإبراز لون عيونهم.

عيون بنية حمراء: من الأفضل اختيار الألوان الدافئة مثل البرتقالي أو الأحمر أو الأصفر.

عيون خضراء بنية: من الأفضل ارتداء ملابس أرجوانية اللون تبرز لون عينيك.

عيون البندق أو اللون الأخضر: إذا كانت عيناك خضراء ، فمن المهم جدًا اختيار اللون المناسب مثل الأخضر ، ولكن إذا كانت عيناك بلون الجوز ، فمن المستحسن اختيار اللون الأزرق أو الأخضر.

الألوان على أساس الموسم

بعد الانتهاء من الأقسام السابقة ، حان الوقت لإلقاء نظرة على طرق اختيار الألوان بناءً على الموسم الحالي.

الشتاء والربيع: الألوان الأساسية مناسبة لهذه المواسم مثل الأزرق أو الأرجواني ، ولكن تجنب الألوان القوية والقاسية.

الصيف والخريف: هذه الفصول تحتاج إلى ألوان طبيعية أو ألوان هادئة.

البدلة السوداء الكلاسيكية: لا يزال الأسلوب الأنيق للبدلات الرجالية هو الذي يزيد من جاذبية الرجال. يمكنك ارتدائه في حفلات الزفاف والمناسبات الرسمية أو الاجتماعات العائلية.

البدلة البيضاء: وهي مناسبة لاجتماعات العمل كما أنها مناسبة لأي نوع من المناسبات لأنها تمثل البهجة والأناقة في نفس الوقت.

البدلة البنية: يجب مراعاة الارتباط بين لونها ولون بشرتك. البدلة البنية المصنوعة من الصوف الخفيف هي الأفضل على الإطلاق ويمكن ارتداؤها مع قميص وردي وربطة عنق بنية وحذاء مع بدلة برونزية. اللون البني يتناسب مع اللون الأحمر الداكن ، لكن يجب أن يتناسب لون الجوارب مع لون البدلة.

الألوان المناسبة لحفلات الزفاف هي الأسود والأبيض ، لكن المناسبات الرسمية أفضل باللون الأسود أو الأزرق الداكن أو الرمادي. يجب أن يذهب الشباب بشكل أفضل إلى الرمادي الفحمي أو الأزرق الداكن أو البيج.

تجنبي ارتداء الملابس ذات اللون البيج إذا كانت بشرتك فاتحة لأن بشرتك ستبدو شاحبة ، لكن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة سيبدو أكثر قتامة.

اللون الأزرق هو الأفضل لأنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة ومع معظم المناسبات.

تجنب ارتداء الجوارب الصارخة والخفيفة لأنها يجب أن تجذب الناس.

لم تعد الجوارب البيضاء والسوداء تمثل الأناقة ، لكن من الأفضل استخدام الرمادي والبني والأزرق والأخضر التي يمكن أن تحتوي على خطوط أو مثلثات أو أشكال هندسية.