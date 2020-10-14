AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا بديوان عام  الوزارة مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض قياداتها، لمتابعة التقدم المحرز في الانتقال إلي التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات؛ فضلا عن ما تم  إنجازه من جهود  في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ودراسة ضم وتجميع بعض المكاتب التابعة للمديريات لتوفير نفقات التحول الرقمي، خاصة في ظل تحول خدمات الوزارة التي تقدمها للمواطنين إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للوزارة.

شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة  الفاعلة بين إدارات الوزارة ومديرياتها في البرامج التي تم إعدادها، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط ، واستكمال ميكنة المكاتب التي لم يتم الانتهاء منها وربطها بالوزارة.

أكد الوزير أهمية التواصل شبه اليومي مع مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، والتعرف على المشكلات التي تواجه عمليات التفتيش اليومية ومحاولة حلها ، ومتابعة التقارير اليومية المقدمة منهم وفق الآلية الإلكترونية الرقمية المخصصة للعمل بين الإدارات المركزية والمديريات والمكاتب على مستوي الجمهورية .

حضر الاجتماع أحمد جادو المستشار المالي للوزارة ، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وسهير نصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ورقية إبراهيم مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومحمد كمال بمركز المعلومات .

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان يطلق منظومة التحول الرقمي بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية..فيديو

تشغيل تجريبي شهرين للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني بالقوى العاملة بالإسكندرية

لبلوغه المعاش.. وزير القوى العاملة يكرم رئيس"السلامة المهنية"|صور

ترشيحاتنا

وفاة محمود ياسين.. أبرز التكريمات والجوائز

أخبار الفن | وفاة الفنان محمود ياسين.. فيديو نادر لـ عمرو دياب في حفل زفاف عامر منيب.. ودعاء فاروق ترد على فبركة مداخلة السحر

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

هل قراءة القرآن من الموبايل هجر للمصحف.. الإفتاء ترد

آخر ظهور للفنان الراحل محمود ياسين .. فيديو

رانيا محمود ياسين تنعي والدها بهذه الكلمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة نادرة تكشف رحلة محمود ياسين مع زوجته وأبنائه وأحفاده

وفاة الفنان محمود ياسين.. قصة زواجه من شهيرة وعلاقة امتدت 50 عاما

شاهد.. ما يحدث للبعوضة عند امتصاص كمية كبيرة من دم الضحية| فيديو