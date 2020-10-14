وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة توسيع مجالات التعاون.. تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو.. وإعادة تأهيل ترام الرمل بتمويل فرنسي.. والتعاقد مع مكتب استشارات سيسترا لإعداد مستندات الطرح

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، والمستشار الاقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.









في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة، من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي ينفذها تحالف "فينسي الفرنسية / أوراسكوم / المقاولون العرب)، وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.









ثم تباحث الجانبان في عدد من المشروعات التي يساهم الجانب الفرنسي في التمويل الخاص بها مثل مشروعي تطوير خط أبوقير، وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث أكد الوزير أهمية هذين المشروعين، خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسي العالمي سيسترا لإعداد مستندات الطرح للمشروعين تمهيدا لإسناد الاعمال للشركات المنفذة بعد انتهاء جميع الإجراءات.









وأبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالمشاركة في عدد من المشروعات بالسكة الحديد والمترو مثل مشروع كهربة إشارات خط طنطا/ المنصورة / دمياط وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة، وكذلك التعاون في مجال الإلكتروميكانيك في مشروع القطار السريع العين السخنة/ العلمين، وكذلك التعاون في إعادة تأهيل الوحدات المتحركة للخط الأول للمترو.











وأكد الوزير أنه بالنسبة للمشروع الأول، فإنه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على جميع الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية، كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الأول من خلال تعاون الجانب الفرنسي مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية " نريك" التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، والذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بجميع أنواعها في مصر، مشيرا إلى أنه بخصوص التعاون في مشروع خط القطار السريع العين السخنة العلمين، فإنه سيتم الطرح الخاص بالأنظمة والإلكتروميكانيك على الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ومنها الشركات الفرنسية.









وقال أن هناك عددا من المشروعات الأخرى التي يمكن أن تكون مجالًا للتعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مثل مشروع خط السكة الحديد (الغردقة / سفاجا/ قنا / أبوطرطور)، ومشروع امتداد خط السكة الحديد من أسوان حتى توشكى، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد الفردان / شرق بورسعيد / العريش، حيث أكد وزير النقل أن هذه المشروعات من أهم مشروعات وزارة النقل خلال الفترة القادمة.







