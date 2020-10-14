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محافظات

بتكلفة 2.6 مليار جنيه.. إقامة 8 محطات تحلية مياه في جنوب سيناء.. شاهد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:13 م
محطات تحلية مياه
محطات تحلية مياه
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ايمن محمد
أكدت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء انه يجري حاليا إقامة 8 محطات تحلية مياه، في مدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس وشرم الشيخ ونبق ودهب ونويبع وطابا، ومن المقرر افتتاحها رسميًا في عام 2022،بتكلفة تقديرية تبلغ مليارين و640 مليون جنيه، لتوفير مياه، الشرب بعد الزيادة المطردة في أعداد السكان.

وقالت انه تم الانتهاء من إقامة محطة تحلية لمياه البحر في مدينة طور سيناء، بطاقة إنتاجية بلغت 30 ألف متر مكعب، تضم 6 وحدات تحلية، تنتج كل وحدة 5 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة 554 مليون جنيه.

وأضافت: تم الانتهاء من أعمال توسعة محطة مياه غرب النفق، لزيادة كميات المياه المنتجة من 35 ألف متر مكعب يوميا إلى 70 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة بلغت 520 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة تجاوز مليار جنيه.

 وتابعت: لدينا الجديد في كل المشروعات لاسيما في قطاع الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من مشروع توسعات الصرف الصحي، وخدمة المناطق المحرومة في طور سيناء.

ويضم المشروع 3 محطات رفع، وشبكات صرف وخطوط طرد،بطول 32 ألف متر، ومحطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة 182 مليون جنيه،بهدف توصيل خدمات الصرف الصحي لأحياء الطور الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعي، علاوة علي التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

وتم الانتهاء من إقامة محطة صرف الرويسات، محطة الصرف الصحي بإسكان العاملين في شرم الشيخ، بتكلفة 70 مليون جنيه.

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بتكلفة 2.6 مليار جنيه.. إقامة 8 محطات تحلية مياه في جنوب سيناء.. شاهد
بتكلفة 2.6 مليار جنيه.. إقامة 8 محطات تحلية مياه في جنوب سيناء.. شاهد
بتكلفة 2.6 مليار جنيه.. إقامة 8 محطات تحلية مياه في جنوب سيناء.. شاهد
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