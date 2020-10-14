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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاحن لاسلكي خارق لسلسة iPhone 12.. فيسبوك ماسنجر يحصل على تصميم وميزات جديدة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


كشفت شركة آبل، رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث آيفون 12 iPhone 12، والتي أعلنت عنها أمس من خلال حدثا افتراضيا أقامته الشركة الأمريكية بمقرها الرئيسي بـ "آبل بارك" بـ كوبرتينو في كاليفورنيا، بدون أى حضور بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.


يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أفضل تطبيقات التراسل الأكثر استخداما في العالم، إلى جانب أنه وسيلة اتصال مجانية بشكل أساسي للاستخدام إذا كنت متصلًا بشبكة Wi-Fi ويكلف أقل قدر ممكن من البيانات، يعد واتساب الأول من حيث السرعة وإضافة الميزات الجديدة على عكس منافسيه.


يحتوي متجر تطبيقات أبل Apple، على العديد من تطبيقات هواتف آيفون التي لا حصر لها، والتي قد تؤدي إلى تشتيت المستخدم فقد لا يعرف من أين يبدأ وأي التطبيقات قد تلبي احتياجاته.


أعادت شركة آبل إحياء علامتها التجارية MagSafe، الخاصة بشحن أجهزة MacBook التابعة لها، والتي أصبحت تقدم دعما لسلسلة آيفون الجديدة iPhone 12.


حصل تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، على تحديث مرئي جديد إلى جانب عدا من الميزات الجديدة، بما في ذلك دعم سمات الدردشة وردود الفعل المخصصة وقريبًا ملصقات الصور الشخصية ووضع الاختفاء.
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