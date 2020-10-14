كورونا يضرب الوسط الفني.. محمد سامي إيجابي ومحمود الليثي يطلب الدعاء لعائلته

مازال العالم يعيش حالة من الهلع بسبب انتشار فيروس كورونا، وطال الأمر عددا من نجوم الفن، منذ أن بدأ حتى أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي توفت بسببه، وهناك عدد من نجوم الفن تعرضوا للإصابة هم وعائلتهم خلال الأيام الماضية.

محمود الليثي

أعلن الفنان محمود الليثي، إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أيام، وأن حالته الصحية مستقرة الآن، وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ووالدته.

قال الفنان محمود الليثي إنه بصحة جيدة وأعراض إصابته بفيروس كورونا خفيفة مقابل والدته وزوجته اللتين تعانيان من الأعراض.

وأضاف محمود الليثي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن والدتي وزوجتي لديهما مشكلة في التنفس، وهذا ما يجعل الأمر صعبا عليهما، وبالنسبة إليّ لم أشعر إلا بفيروس كورونا وكأنه دور برد وانتهى.

وأوضح محمود الليثي ، نحن جميعا في عزل منزلي، وأنا من يقوم بتدبير احتياجاتهما، مؤكدا أن نفس الإنسان هو أغلى شيء يملكه.

وتابع "قبل إصابتنا بفيروس كورونا، كنا ملتزمين بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ولا أعلم من أين أتت الإصابة".

محمد سامي

كشف برنامج et بالعربي عن إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا،

وأكد البرنامج أن محمد سامي شعر ببعض الإرهاق فحلل وجاءت النتيجة إيجابية، أما بالنسبة لمى عمر زوجته فبعد التحليل جاءت نتيجتها سلبية.

هيثم نبيل





أعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هيثم نبيل: "قدر الله وماشاء فعل..أصبت بكورونا دعواتكم بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله".

سليم علاء

أعلن المخرج اللبناني أسامة شعبان على صفحة الرسمية عن اصابة الفنان سليم علاء الدين بفيروس كورونا.

عمر الشناوي

عاش الفنان عمر الشناوي حفيد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي أزمة كبيرة بعد تأكد إصابة ابنه وزوجته بكورونا.

ويتخذ الفنان عمر الشناوي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل بيته، مؤكدا عدم إصابته بالفيروس اللعين، رغم تأكد إصابة زوجته وابنه مؤخرا.

وكانت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي، أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابتها بكورونا بعد أيام من إصابة ابنها بالفيروس.

وكتبت هند "لقد قمت بإجراء اختبار كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية.. إذا كنت قد تعاملت معي في الأيام الـ 14 الماضية، فرجاء إجراء الفحص"، كما سبق أن أعلن عمر الشناوي إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.





مؤخرا أجرى عمر الشناوي مجموعة من التحاليل وجاءت نتيجة سلبية وأعلن عن تعافي زوجته.