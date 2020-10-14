قبل لقاء إنبي بالدوري .. المقاولون العرب يذبح عجلا داخل مقر النادي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بذبح عجل داخل مقر النادي، بالجبل الأخضر، صباح اليوم الأربعاء، قبل المران النهائي.









جاء ذلك استعدادًا قبل لقاء الغد ، أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز، رغبة في التبارك والتوفيق، لهم خلال المباراة.









ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي ، ويدخل ذئاب الجبل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز ، بعد التعثر الأخير أمام طنطا بهدفين لكلا الفريقين، بعدما سجل أبناء السيد البدوي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة .









ويسعى فريق الذئاب للحصول على النقاط الثلاث لحسم تواجده ضمن الأربعة فرق المتصدرة جدول الدوري خاصة وأنه في منافسة شرسة مع سموحة، وبات المقاولون بحاجة إلى نقطة واحدة من أجل حسم المركز الرابع دون انتظار نتائج سموحة، الذى انتزع ثلاث نقاط ثمينة فى ذات الجولة بعد الفوز بديربى الإسكندرية أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.



ويترقب فريق سموحة السكندري فرصة تعثر ذئاب الجبل للانقضاض على المركز الرابع، مستغلًا اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.



من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسميًا إلى القسم الثانى، مضيفًا أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.



ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرى، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 أخرى.



