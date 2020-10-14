طفل معجزة رحل في عز شبابه.. 5 معلومات عن المطرب طاهر مصطفى

نعت الفنانة مي فاروق، المطرب طاهر مصطفى الذي وافته المنية منذ ساعات.
وكتبت مي فاروق عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "لا إله إلا الله طاهر مصطفى في ذمة الله .. كان من أعذب الأصوات .. وكان معجزه في طفولته اللهم ارحمه واغفرله والهم اهله وذويه الصبر".
كانت المطربة مي فاروق تصدرت مؤشر البحث في جوجل بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث فاجأت الجمهور بخسارة وزنها بشكل ملحوظ.
ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن طاهر مصطفى، بعد وفاته في عز شبابه:
- برزت موهبته في سن الطفولة حينما اكتشفه مدرس الموسيقى، وأقنع والده بالدراسة في معهد الموسيقى العربية.
- أطلق عليه لقب الطفل المعجزة في فترة التسعينيات لأنه غنى أغاني أم كلثوم ببراعة ولم يتجاوز العشر سنوات من عمره.
- قدم ثلاثة شرائط كاسيت في حياته كلها، غنى فيها لكبار نجوم الطرب، وأعاد تقديم أغانيهم مثل: (أم كلثوم، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب).
- قبل سنوات انتشرت شائعات وفاته بشكل كبير، لكن تبين عدم صحتها بعد ظهوره وهو يغني في القنوات الإقليمية.
- كان يعيش في مدينة الغردقة، ويعمل بها أيضا وتم دفنه هناك، بعد أن فارق الحياة.