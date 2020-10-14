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اقتصاد

سعر الدولار في 15 بنكاً

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 14-10-2020، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث البيانات 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، مرتفعا بنحو قرشين.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الجنيه مقابل الدولار 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

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وسجّل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك:"مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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