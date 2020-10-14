ميركل: نواجه مرحلة خطرة من تفشي كورونا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن بلادها تواجه مرحلة خطيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الحالية.





وقالت "ميركل"، أثناء لقائها مع مسئولين ألمان إن بلادها تواجه تحدياً كبيراً خلال شهور الشتاء المقبلة.





وأضافت "ميركل": "إن ما سنفعله في الأيام المقبلة سيكون حاسمًا في كيفية تخطي الوباء.. نحن في مرحلة نمو أسي للعدوى".





يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه فرض قيود جديدة في ألمانيا، مثلما فعلت العديد من دول أوروبا في محاولة لمنع تفشي الفيروس.



