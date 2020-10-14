بعد إقصاء فريقه من كأس مصر .. رمضان صبحي أكبر الخاسرين من هزيمة بيراميدز

وقاد محمد بسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش إلى الفوز على منافسه بيراميدز 3-1، فى إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.





وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ، بعدها لم يستطع احد الفريقين التفوق على الاخر فى النصف ساعة للوقت الإضافي ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء .









وتصدى محمد بسام حارس الطلائع إلى ثلاث كرات من لاعبي بيراميدز جون أنطوي وعلي جبر ومحمود حمادة ، بينما سجل لبيراميدز دودو الجباس ، وسجل لكلائع الجيش ثلاث لاعبين من أصل ثلاث ضربات هم محمد أشرف روقا وكابوريا وعلي الفيل .





وينتظر طلائع الجيش الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر في ربع نهائي كأس مصر ، ليلتقيا فى نصف نهائي المسابقة المحلية .





يعد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز هو الخاسر الأكبر من خروج فريقه من منافسات كأس مصر عقب خسارته أمام طلائع الجيش ب3/1 بركلات الترجيح من منافسات كأس مصر .وجاء ذلك بعد أن كان يأمل رمضان صبحي فى فوز فريقه في مباراة اليوم من أجل العودة للحياة والمشاركة فى المباريات من جديد بعد غياب دام طويلا منذ ان كان لاعبا فى الأهلى قبل جائحة كورونا .وأعطت اللوائح الخاصة بتنظيم البطولات فى مصر حق المشاركة لرمضان صبحي فى كأس مصر بداية من الدور المقبل بعد أن تم قيده رسميا فى قائمة فريقه ولكن الامر لم يستكمل بخروج بيراميدز وسيظل خارج المشاركة الرسمية فى المباريات حتى بداية الموسم الكروى الجديد والذى من المقرر ان ينطلق أواخر الشهر المقبل أو بداية شهر ديسمبر المقبل .