ميدو يشيد بتجديد عقد علي ماهر مع المصري

أثنى أحمد حسام ميدو ، على تجديد عقد علي ماهر المدير الفني مع المصري البورسعيدي، مشددا على أن الاستقرار أهم سبل النجاح.









وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الاستقرار أهم سبل النجاح وتجديد عقد علي ماهر خطوة رائعة من إدارة النادي المصري لاستقرار الفريق خلال الفترة المقبلة".









أضاف: "علي ماهر يمتلك فكرا تدريبيا مميزا وسعيد بتجديد عقده مع النادي المصري".









وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إتمام إجراءات تجديد التعاقد مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021/2020.



ووقع علي ماهر على تعاقده الجديد مع سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور لجنة التعاقدات الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي عدنان حلبية وشريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي.



وكان المصري تعاقد مع علي ماهر في نهاية أغسطس الماضي خلفًا لطارق العشري.









وختم حديثه قائلا: "سبب أساسي في النتائج الضعيفة التي حققها فريق المصري خلال الدوري هذا الموسم هو عدم الاستقرار، لذلك الاستقرار الفني سيفيد الفريق كثيرا خلال الفترة المقبلة".