محافظ الإسكندرية: حصلنا على مليار و100 مليون جنيه من قيمة التصالح ..فيديو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت 20 ألفا و500 طلب، وتم تحصيل مليار و100 مليون جنيه من المصالحات.





وفى سياق آخر، أضاف "الشريف"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه جارٍ فحص الهبوط الأرضي الذى يبلغ قطره 5 أمتار فى 5 أمتار بمنطقة شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الـ45 للوقوف على أسبابه.





وأكد أن الهبوط لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، وتم ردمه وجارٍ صيانة الطريق من أجل أن يكون جهازًا للعمل صباح اليوم، متابعا "بنحاول نعرف سببه إيه".