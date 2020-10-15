في بني سويف: تسليم 15 ألفا و196 جهاز تابلت للإدارات لتوزيعها على طلاب الثانوي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، إجراءات تسليم أجهزة التابلت التعليمي البالغ عددها 15 ألفا و196 جهازا، لمسئولى الإدارات التعليمية، بإشراف مسئولي المخازن والأمن بمديرية التربية والتعليم تمهيدًا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي ضمن منظومة التعليم الجديد ، وطبقًا للتعليمات الوزارية الواردة.





وأوضحت وكيل الوزارة الأستاذة سهام يوسف، أنه طبقا للتعليمات الوزارية يتم تشكيل لجنة في كل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل علي الحكومة الإلكترونية للطلاب علي أن يقوم الأخصائيون بالمدارس بالتأكد من صلاحية الجهاز والاطمئنان على تفعيله قبل تسليمه للطلاب ، وعدم تسليم أي جهاز يوجد به مشكلة.





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وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بإتباع نفس إجراءات التسليم التي تمت خلال العامين الماضيين والواردة بالكتاب الدوري من الوزارة تحت مسئولية مدير المدرسة واللجنة المشكلة لهذا الغرض مع الالتزام بتلك التعليمات بكل دقة، علاوة على التواصل المباشر بين مسئولي الإحصاء في المدارس الثانوية والإدارات التعليمية لتسجيل بيانات الطلاب بصفة دورية علي النافذة الخاصة بكل مؤسسة تعليمية على الحكومة الإلكترونية.



