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محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالقرب من مدخل قرية الشيخ والي على طريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، لعمل الإسعافات الأولية.

وكان ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، وثالثة دوبل كابينة، بالقرب من مدخل الشيخ والي، على طريق الداخلة الخارجة.

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وأسفر الحادث عن إصابة كل من مى ممدوح مهدى 23 سنة وأشرف محمد شعراوى 40 سنة وبسملة أشرف محمد 13 سنة وجيهان على شعراوى 38 سنة ومنار ممدوح مهدى 19 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج.


وجارٍ تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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