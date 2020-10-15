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رياضة

بطاقة الصعود الثالثة.. تغطية خاصة لمباراة سيراميكا كليوباترا وشبين بالقسم الثاني على صدى البلد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:23 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
تقدم قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، استوديو تحليليًّا لمباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين، التي تنطلق في الثالثة عصرًا، على ستاد السويس الجديد، ضمن الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني.

وينطلق الاستوديو التحليلي، من ملعب المباراة، في الثانية عصرًا، ويقدمه هاني حتحوت، وإيهاب الكومي، ويكون في ضيافتهما الثنائي ضياء السيد، وحسين عبد اللطيف، نجما الكرة المصرية السابقين، لتحليل المباراة التي يعلق عليها صوتيًا كريم خالد كامل.

ومن المقرر أن يتم تقديم الاستوديو التحليلي من ملعب المباراة مباشرة، ونقل مباشر لأحداث المباراة عبر القناة، بأفضل التقنيات الحديثة مع رصد كافة الكواليس والاحتفالات واللقاءات من الملعب بشبكة مراسلين، على أن تبدأ التغطية في الثانية ظهرًا، وحتى السادسة مساءً.

كان فريق سيراميكا كليوباترا، فاز في الجولة الماضية على المريخ، بخمسة أهداف مقابل هدف، واحتل صدارة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة ويحتاج إلى نقطة واحدة من لقاء شبين، ليؤجل حسم صعوده إلى الدوري الممتاز إلى الجولة الأخيرة من المسابقة عندما يواجه شبين الكوم، اليوم الخميس.
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