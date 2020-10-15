تعتبر الفلافل الحمصية، لها مذاقا مختلفا لدى الكثير لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الفلافل الحمصية.

مقادير الفلافل الحمصية :

كيلوجرام من الحمص المنقوع لمدة يوم كامل بالماء.

باقة من البقدونس المفروم.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

زيت نباتي للقلي.

طريقة تحضير الفلافل الحمصية :

1- نصفي الحمص جيدًا من الماء بواسطة مصفاة حتى يجف تمامًا، ثم نضعه في الخلاط الكهربائي.

2- نضيف البقدونس والبصل ونخلط على سرعة متوسطة حتى نحصل على عجينة فلافل ناعمة.

3- نضع خليط الحمص المطحون في وعاء عميق، ثمّ نُضيف الملح والكزبرة المطحونة ونقلب بواسطة اليد.

4- نضيف الثوم والكمون ونتابع التقليب، ثم نضيف بيكربونات الصودا ونتابع العجن حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

5- نضع الزيت النباتي في مقلاة واسعة على النار حتى يسخن، ثم و بواسطة آلة تشكيل الفلافل تصنع أقراص ناعمة وملساء.

6- نسكب الفلافل مباشرةً في الزيت، ونتابع تكرار العملية نفسها حتى انتهاء كمية الفلافل.

7- نقلب أقراص الفلافل في الزيت حتى تنضج تمامًا و تتحمر من جميع الجهات.

8- نخرج الفلافل من الزيت ونضعها على ورق المطبخ، ثم نقدّمها مباشرة وهي ساخنة.

